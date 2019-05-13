Eskişehir’de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de, polis tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Operasyonda yapılan aramalarda 270,39 gram skunk, 1,49 gram metamfetamin ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentteki uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Polisin 4 şüphelinin belirlediği adreslerinde yaptığı aramalarda 270,39 gram skunk, 1,49 gram metamfetamin, 0,96 gram esrar ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki sorgulamanın ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 3'ü tutuklandı. Bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon kapsamında uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen 16 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

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