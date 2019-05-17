HABER

Eskişehir’de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.05.2019 10:40 | Son Güncelleme

Eskişehir’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Eskişehir’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 4 kişiyi yakalayarak ‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan gözaltına aldı. Ayrıca operasyon öncesinde de 1’i satıcı 9’u içici olmak üzere 10 kişiye de yasal işlem uygulandığı belirtildi. Gözaltına alınan 4 şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Uyuşturucu madde ele geçirildi
Gençlerin korunması ve sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında şahısların üzeri ve adreslerinde yapılan aramalarda 24,59 gram eroin maddesi, 0,33 gram kokain maddesi, 2 adet sentetik ecza, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
2 yaşındaki kızını döven anneye 1 yıl 3 ay hapis cezası2 yaşındaki kızını döven anneye 1 yıl 3 ay hapis cezası
Özel ekibin operasyonunda 47 kilo eroin ele geçirildiÖzel ekibin operasyonunda 47 kilo eroin ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

ABD’den Türkiye’ye gümrük vergisi indirimi

ABD’den Türkiye’ye gümrük vergisi indirimi

Gören telefonuna sarıldı! Ekipleri harekete geçiren olay

Gören telefonuna sarıldı! Ekipleri harekete geçiren olay

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

Beğeni yağdı! "Hayatına böyle girsem..."

Beğeni yağdı! "Hayatına böyle girsem..."

NYT'den çarpıcı iddia: Uydu görüntüleri ABD'yi harekete geçirdi

NYT'den çarpıcı iddia: Uydu görüntüleri ABD'yi harekete geçirdi

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ay, İkizler burcuna giriyor

Ay, İkizler burcuna giriyor

Kaybolan 4 çocuk 12 saat sonra taziye evinde bulundu

Kaybolan 4 çocuk 12 saat sonra taziye evinde bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zonguldak'ta kızına şiddet uygulayan anne hakkında mahkemeden karar

Görüntüler büyük tepki çekmişti! Mahkemeden karar çıktı

Kocasını öldüren İpek'e 'tahrik ve iyi hal' indirimiyle 18 yıl 4 ay hapis

Günlerce konuşulmuştu! Karar çıktı

Nurcan'ı arama çalışmalarına 'Kurbağa Adam'lar da katılıyor

Nurcan'ı arama çalışmalarına 'Kurbağa Adam'lar da katılıyor

İki kişinin öldüğü kazada sürücünün sözleri şoke etti: Pişman değilim, kadran 280'de kaldı

İki kişinin öldüğü kazada sürücünün sözleri şoke etti

Hırsızlıktan gözaltına alınmışlardı! Suç makinası çıktılar

Hırsızlıktan gözaltına alınmışlardı! Sabıkaları şoke etti

Minik Nurcan'ın eteğinin bulunduğu derede arama yapılıyor

Minik Nurcan'ın eteğinin bulunduğu derede arama yapılıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.