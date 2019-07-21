HABER

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2019 13:05 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı.  Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu sattığı belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu sattığı belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alınırken, ev ve araçlarında yapılan aramalarda; 252,73 gram metamfetamin, 215,94 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltıEskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltıEskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

PARTNERToyota özel aracını Ay’a gönderecekToyota özel aracını Ay’a gönderecek
Düzce'deki selde ölü sayısı 2'ye çıktı, 5 kişi aranıyor (4)Düzce'deki selde ölü sayısı 2'ye çıktı, 5 kişi aranıyor (4)
Kaya içine oyulan 14 asırlık 5 katlı yerleşim yeriKaya içine oyulan 14 asırlık 5 katlı yerleşim yeri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ağrı ve Metina'da PKK'ya darbe

Ağrı ve Metina'da PKK'ya darbe

'Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum' dedi ve ekledi!

'Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum' dedi ve ekledi!

Önce mini şortuyla sonra yorumuyla olay oldu

Önce mini şortuyla sonra yorumuyla olay oldu

Ne kadar kazandığını açıkladı!

Ne kadar kazandığını açıkladı!

Rumlardan Türk askerine saldırı!

Rumlardan Türk askerine saldırı!

4 Türk vatandaşı daha kaçırıldı!

4 Türk vatandaşı daha kaçırıldı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Doğalgazdan 3 kat daha fazla! Eğer hayata geçirilirse...

Doğalgazdan 3 kat daha fazla! Eğer hayata geçirilirse...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

5 kardeş, kıraç toprakları ormana çevirdi

5 kardeş, kıraç toprakları ormana çevirdi

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Kuvvetli olacak

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Kuvvetli olacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ekrem İmamoğlu'ndan İBB'de yeni üst düzey atamalar!

Ekrem İmamoğlu'ndan İBB'de yeni üst düzey atamalar!

Ağrı ve Metina'da PKK'ya darbe

Ağrı ve Metina'da PKK'ya darbe

İztuzu Plajı'nda caretta caretta nöbeti

İztuzu Plajı'nda caretta caretta nöbeti

Ankara'da korku dolu gece! Ekipler duyar duymaz harekete geçti

Ankara'da ekipleri harekete geçiren olay!

Polis, durdurmaya çalıştığı ciple sürüklendi

Polis, durdurmaya çalıştığı ciple sürüklendi

Ankara'da asayiş uygulaması! 5 bin 234 kişinin kimlik bilgileri sorgulandı

Ankara'da asayiş uygulaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.