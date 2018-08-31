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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.08.2018 13:35 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları ve kullandıkları iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı.  Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il dışından uyuşturucu madde getiren kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR'de, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları ve kullandıkları iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il dışından uyuşturucu madde getiren kişilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 3 kişi uyuşturucu madde ticareti yaptığı, 2 kişi de uyuşturucu madde kullandığı iddiasıyla gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde, araçlarında ve evlerinde yapılan aramalarda; 74 gram esrar, 20,80 gram metamfetamin maddesi, 4 ecstasy hap, 5 kök kenevir bitkisi ile hassas terazi ele geçirildi. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

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