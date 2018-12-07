HABER

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.12.2018 13:26 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1'i İran uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1'i İran uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı.
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonda 'torbacı' diye tabir edilen,1'i İran uyruklu 5 sokak satıcısı yakalandı. Gözaltına alınan 5 şüphelinin üzerinde 152,75 gram esrar, 2 ecstasy hap ve 0,86 gram skunk maddesi ele geçirildi. Şüphelilerin sorgusu devam ediyor.

FOTOĞRAFLI

PARTNERDekolteler yarıştıDekolteler yarıştı
Trafikte 'yol verme' cinayetinin şüphelileri adliyedeTrafikte 'yol verme' cinayetinin şüphelileri adliyede
Sınırda yakalanan terörist kardeşler tutuklandıSınırda yakalanan terörist kardeşler tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ukrayna'da orduya 'uyarı yapmadan ateş açın' talimatı!

Ukrayna'da orduya 'uyarı yapmadan ateş açın' talimatı!

Ahmet Davutoğlu'ndan gündemi sarsacak sözler: Para ile adam tutup...

Ahmet Davutoğlu'ndan gündemi sarsacak sözler: Para ile adam tutup...

Ali Koç'un istediği teknik direktör belli oldu

Ali Koç'un istediği teknik direktör belli oldu

Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme! Doktor kardeşi Yeşim Erbil açıkladı

Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme! Doktor kardeşi Yeşim Erbil açıkladı

Ünlü jinekolog Fecri Sevilen için bir taciz iddiası daha!

Ünlü jinekolog Fecri Sevilen için bir taciz iddiası daha!

CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçti

CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçti

İlginizi Çekebilir

Ders sırasında sınıfta elektronik sigara içen öğrencinin görüntüsüne sosyal medyadan tepki yağıyor!

Ders sırasında sınıfta elektronik sigara içen öğrencinin görüntüsüne sosyal medyadan tepki yağıyor!

Kocasını gömdü eve geldi! Bulduğu notları okuyunca şaşkına döndü

Kocasını gömdü eve geldi! Bulduğu notları okuyunca şaşkına döndü

İğrenç hareket! Yol ortasında pantolonunu çıkarıp...

İğrenç hareket! Yol ortasında pantolonunu çıkarıp...

Yargıtay'ın 'tecavüz' kararı gündeme damga vurdu! 'Ya ilişkiye gir ya da arkadaşlarımı çağırıp...'

Yargıtay'ın 'tecavüz' kararı gündeme damga vurdu! 'Ya ilişkiye gir ya da arkadaşlarımı çağırıp...'

İstanbul'dan havalanacak yolcu uçağının pilotundan şoke eden anons: Yayılmış durumdalar...

İstanbul'dan havalanacak yolcu uçağının pilotundan şoke eden anons: Yayılmış durumdalar...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sedat Peker'e büyük şok

Sedat Peker'e büyük şok

Eski sevgilisi Aslı'ya kabusu yaşattı! 'Arabada sabaha kadar...'

Eski sevgilisi Aslı'ya kabusu yaşattı! 'Arabada sabaha kadar...'

2018'in en popüler Youtube videoları belli oldu

2018'in en popüler Youtube videoları belli oldu

Çatı katında iğrenç olay! 'Kızlığı bozulmadı ki'

Çatı katında iğrenç olay! 'Kızlığı bozulmadı ki'

Lüks villaya baskın! İçeriden çıkanlar şoke etti

Lüks villaya baskın! İçeriden çıkanlar şoke etti

Kilolarcası varmış! Bulunduğu anda imha edildi

Kilolarcası varmış! Bulunduğu anda imha edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.