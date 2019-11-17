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Eskişehir’de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2019 14:30 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR’de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 448 gram bonzai ile 559 uyuşturucu hap ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR’de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 448 gram bonzai ile 559 uyuşturucu hap ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente satış amacıyla uyuşturucu getirildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Takibe alınarak durdurulan iki otomobilde 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Araçlarda yapılan aramalarda 448 gram sentetik uyuşturucu maddesi bonzai ile 559 uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüphelilerden birinin 4 ayrı suçtan arandığı ve cezaevi firarisi olduğu belirlendi.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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