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  4. Eskişehir’de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Eskişehir’de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2020 16:47 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yapılan aramada sprey kutusuna gizlenmiş esrar maddesi ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.  İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu sattığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Eskişehir’de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yapılan aramada sprey kutusuna gizlenmiş esrar maddesi ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu sattığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. 5 şüphelinin kimliğini ve adreslerini belirleye ekipler, operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan aramada sprey kutusuna gizlenmiş 10,86 gram esrar, 3,73 gram skunk, 3 uyuşturucu öğütücü aparatı ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerden 4’ü hakkında ‘uyuşturucu kullanmak’ suçundan soruşturma açılırken, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 1 şüpheli işlemlerinin ardından Eskişehir Adliyesi’ne sevk edildi.

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Eskişehir’de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

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