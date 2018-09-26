HABER

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.09.2018 11:33 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR 'de polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR 'de polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin üzerlerinde ve evlerinde yapılan aramada 2,70 gram bonzai, 10,71 gram esrar, 0,15 gram eroin ile 4 adet ecstasy hap ele geçirildi. Şüphelilerden 4'ü uyuşturucu madde kullanmaktan haklarında gerekli yasal işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı, 3 şüpheli ise sorgulamalarının ardından 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi. Şüpheliler biri adliye önünde gazetecilere "Gidin baronları çekin" diye bağırdı.

FOTOĞRAFLI

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltıEskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltıEskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

PARTNEREn büyük kalçaya sahip olmak için bıçak altına yatacak!En büyük kalçaya sahip olmak için bıçak altına yatacak!
Kazdıkları çukurda bakın ne yaptılar Kazdıkları çukurda bakın ne yaptılar
Otobüste yolcunun yastığı ve sigara paketinden uyuşturucu çıktıOtobüste yolcunun yastığı ve sigara paketinden uyuşturucu çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Şırnak'ta patlama!

Şırnak'ta patlama!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonda şok infaz! Hızır, Amerikalı George'u masada öldürdü

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonda şok infaz! Hızır, Amerikalı George'u masada öldürdü

BM Genel Kurulu'nda Erdoğan ve Trump'ın yaptırım restleşmesi

BM Genel Kurulu'nda Erdoğan ve Trump'ın yaptırım restleşmesi

Rusya'da üniversite öğrencileri, 90 lira için sahnede soyundu

Rusya'da üniversite öğrencileri, 90 lira için sahnede soyundu

Fenerbahçe Phillip Cocu kararını verdi

Fenerbahçe Phillip Cocu kararını verdi

ABD ilan etti! 'Kıyamet kopacak...'

ABD ilan etti! 'Kıyamet kopacak...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ankara'ya bir de bu açıdan bakın

Ankara'ya bir de bu açıdan bakın

Türkiye'nin kanını donduran gelin serbest kaldı

Türkiye'nin kanını donduran gelin serbest kaldı

Kazdıkları çukurda bakın ne yaptılar

Kazdıkları çukurda bakın ne yaptılar

Kızına benzetti, bıçakladı! İşte cezası! 'Kötü yola düştü' denilince...

Kızına benzetti, bıçakladı! İşte cezası! 'Kötü yola düştü' denilince...

Her satırı iğrenç! Kadınlara fuhuş yaptıran baba öz kızını istismar etti

Her satırı iğrenç! Kadınlara fuhuş yaptıran baba öz kızını istismar etti

Eşini vurdu! Pes dedirten sözler: Karım 'İhtiyaçlarımı karşılayamıyorsun' dedi

Eşini vurdu! Pes dedirten sözler: Karım 'İhtiyaçlarımı karşılayamıyorsun' dedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.