Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR 'de polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin üzerlerinde ve evlerinde yapılan aramada 2,70 gram bonzai, 10,71 gram esrar, 0,15 gram eroin ile 4 adet ecstasy hap ele geçirildi. Şüphelilerden 4'ü uyuşturucu madde kullanmaktan haklarında gerekli yasal işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı, 3 şüpheli ise sorgulamalarının ardından 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi. Şüpheliler biri adliye önünde gazetecilere "Gidin baronları çekin" diye bağırdı.
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