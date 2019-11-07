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Eskişehir’de uyuşturucu operasyonu; 8 şüpheli yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2019 14:55 | Son Güncelleme

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında sokak satıcılarına yönelik 9 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli yakalandı.Alınan bilgilere göre; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde ’Sokak satıcılarına’ yönelik çalışma başlatıldı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında sokak satıcılarına yönelik 9 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgilere göre; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde ’Sokak satıcılarına’ yönelik çalışma başlatıldı. Kent merkezinde bulunan toplam 9 adrese 6 Kasım Çarşamba günü toplam 110 polisin katıldığı eş zamanlı planlı operasyon gerçekleştirilerek, 8 şüpheli şahıs Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçu kapsamında yakalandı. Öncelikle gençlerimizin korunması ve sokak satıcılarının yakalanması maksadıyla, 6 Aralık 2019 günü yapılan eş zamanlı operasyon dahil soruşturma kapsamında icra edilen tüm planlı çalışmada; 323,71 gram metamfetamin, 4,85 gram esrar, 4,31 gram bonzai, 2,71 gram uyuşturucu skunk ve 1 adet matadon sentetik ecza hap ele geçirildi.
Ayrıca operasyon kapsamında polis ekiplerinin ele geçirdiği uyuşturucu maddelerin yakalanması ile yaklaşık 3 bin 400 içimlik uyuşturucu madde arzı önlendi. Dosya kapsamında 5 şüpheli şahıs hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem başlatılarak gözaltına alındı. 3 şüpheli şahıs ise Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.
Öte yandan soruşturma kapsamında önceki tarihlerde uyuşturucu madde kullanmak suçundan 14 şahsa yasal işlem yapıldı ve uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan ise yasal işlem yapılan 2 şahıs sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

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