Eskişehir’de uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

Eskişehir’de narkotik polisi, uyuşturucu ticareti yapan 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

Eskişehir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 9 şüpheli yakalandı. Yakalanan şahısların üzerlerinde yapılan aramada 100,69 gram skunk, 1 adet hassas terazi, 205 adet uyuşturucu madde paketlemede kullanılan ağzı kilitli şeffaf poşet, 1 adet skunk maddesini öğütmede kullanılan öğütücü aparat ve uyuşturucu madde satışından elde edilen 2 bin 670 TL ele geçirildi. 8 şüpheli uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan işlem yapılıp serbest bırakılırken, 1 şüpheli ise işlemlerinin ardından cumhuriyet başsavcılığına sevk edildi.

