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Eskişehir’de uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.05.2019 16:48 | Son Güncelleme

Eskişehir’de narkotik polisi, uyuşturucu ticareti yapan 9 şüpheliyi gözaltına aldı.Eskişehir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 9 şüpheli yakalandı.

Eskişehir’de uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

Eskişehir’de narkotik polisi, uyuşturucu ticareti yapan 9 şüpheliyi gözaltına aldı.
Eskişehir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 9 şüpheli yakalandı. Yakalanan şahısların üzerlerinde yapılan aramada 100,69 gram skunk, 1 adet hassas terazi, 205 adet uyuşturucu madde paketlemede kullanılan ağzı kilitli şeffaf poşet, 1 adet skunk maddesini öğütmede kullanılan öğütücü aparat ve uyuşturucu madde satışından elde edilen 2 bin 670 TL ele geçirildi. 8 şüpheli uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan işlem yapılıp serbest bırakılırken, 1 şüpheli ise işlemlerinin ardından cumhuriyet başsavcılığına sevk edildi.

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