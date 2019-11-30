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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.11.2019 15:12 | Son Güncelleme

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Beylikova ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, biri kadın iki zanlı gözaltına alındı.

Kentte uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüten İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İkipınar Mahallesi'nde yapılan yol uygulamasından kaçan H.D. idaresindeki 26 ABK 839 plakalı jipi takibe aldı.

Kovalamacanın ardından durdurulan araçta bulunan H.D. ile R.S.E. gözaltına alındı.

Zanlıların evlerinde ve üzerlerinde yapılan aramada, 48 gram metamfetamin, 1 gram eroin, 2 gram esrar ile 2 tabanca ele geçirildi.

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Eskişehir uyuşturucu

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