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Eskişehir'de uyuşturucu satıcılarına hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2019 11:25 | Son Güncelleme

Eskişehir'de uyuşturucu satıcılarına hapis cezası

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yargılanan 4 sanıktan ikisine 8 yıl 4'er ay hapis cezası verildi.

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, başka bir suçtan tutuklu sanık Önder K. (27), tutuksuz sanıklar Osman D. (58), Sinan A. (37) ve Filiz Y. (35) ile avukatları katıldı.

Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Osman D. ve Sinan A'yı "uyuşturucu ve uyarıcı imal ve ticareti yapmak" suçundan 8 yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırdı. Diğer iki sanık ise beraat etti.

Eskişehir'de 2015 yılının ocak ayında polis ekipleri ihbar doğrultusunda Önder K, Osman D, Sinan A. ve Filiz Y'yi teknik ve fiziki takibe almış, eş zamanlı operasyonda bu kişilerin evlerinde uyuşturucu ele geçirmişti. Gözaltına alınan sanıklar, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

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