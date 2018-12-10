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Eskişehir'de uyuşturucu şüphelileri adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 10.12.2018 15:56 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.

Eskişehir'de uyuşturucu şüphelileri adliyede

Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, özel harekâtçıların da desteğiyle 160 polisle dün sabaha karşı uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, daha önceden belirlenen evlere baskın düzenlendi. Gözaltına alınan 44 kişinin evlerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda 30,98 gram bonzai, 4,57 gram skunk, 9 uyuşturucu hap, 22 sentetik hap, 1 ruhsatsız tabanca, 81 mermi, 1 kurusıkı tabanca, 1 kılıç ele geçirildi.
Şüphelilerden 38'i Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı, 6 şüpheli ise 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan bugün adliyeye sevk edildi.

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