HABER

Eskişehir’de uyuşturucu şüphelileri adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 18.03.2019 14:35 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 44 şüpheliden 11'i adliyeye sevk edildi.

Eskişehir’de uyuşturucu şüphelileri adliyede

Engin ÖZMEN- Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 44 şüpheliden 11'i adliyeye sevk edildi. Diğerleri ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinin yanı sıra İstanbul, Bursa ve Aksaray’da 140 polisin katılımıyla 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Uyuşturucu sattığı belirlenen 23 şüpheli ile uyuşturucu kullandığı öne sürülen 21 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda 184.54 gram sentetik uyuşturucu maddesi metamfetamin, 71 uyuşturucu hap, 4 gram esrar, 1,35 gram skunk, 17 sentetik ecza maddesi, ruhsatsız av tüfeği, 4 tabanca ve bunlara ait mermiler ele geçirildi.
Şüphelilerden 33'ü, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 11 şüpheli ise elleri arkadan kelepçeli, Eskişehir Adliyesi’ne sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Eskişehir’de uyuşturucu şüphelileri adliyedeEskişehir’de uyuşturucu şüphelileri adliyedeEskişehir’de uyuşturucu şüphelileri adliyedeEskişehir’de uyuşturucu şüphelileri adliyede

PARTNERSeren Serengil’den ‘dolandırıldım' şikâyetiSeren Serengil’den ‘dolandırıldım' şikâyeti
'Askere gideceğiz' diye para toplayanlara dilencilikten ceza 'Askere gideceğiz' diye para toplayanlara dilencilikten ceza
Öğrencilere satacakları uyuşturucu ile yakalandılarÖğrencilere satacakları uyuşturucu ile yakalandılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Arda Turan'a büyük şok! Ortaya çıktı

Arda Turan'a büyük şok! Ortaya çıktı

Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili son dakika açıklaması

Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili son dakika açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Düşmana mezar etmekten çekinmeyiz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Düşmana mezar etmekten çekinmeyiz!

Dikkat! Dolarda gözler bu verilerde...

Dikkat! Dolarda gözler bu verilerde...

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Çocuk parkında enişte dehşeti!

Çocuk parkında enişte dehşeti!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İzmir'deki korkunç olayda yeni gelişme!

İzmir'deki korkunç olayda yeni gelişme!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da yürekleri ağza getiren anlar!

Antalya'da yürekleri ağza getiren anlar!

'Askere gideceğiz' diye para toplayan 7 arkadaşa, dilencilikten ceza

'Askere gideceğiz' diye para toplayanlara dilencilikten ceza

Bodrum'da ölü caretta caretta sahile vurdu

Bodrum'da ölü caretta caretta sahile vurdu

Tartıştığı oğlunu bıçaklayıp ambulans çağırdı

Tartıştığı oğlunu bıçaklayıp ambulans çağırdı

Maltepe'de yangın! 4'ü çocuk 12 kişi kurtarıldı

Maltepe'de yangın! 4'ü çocuk 12 kişi kurtarıldı

'Dur' ihtarına uymadı, kaçarken attığı poşetten uyuşturucu çıktı

'Dur' ihtarına uymadı, attığı poşetten çıkan şoke etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.