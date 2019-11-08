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Eskişehir’de uyuşturucu şüphelileri adliyeye sevk edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2019 11:47 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR’de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Eskişehir’de uyuşturucu şüphelileri adliyeye sevk edildi

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR’de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu sattığı belirlenen şüphelilere yönelik dün operasyon düzenledi. Yaklaşık 110 polisin katıldığı operasyonda 9 adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı, 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 323,71 gram metamfetamin, 4,85 gram esrar, 4,31 gram bonzai, 2,71 gram uyuşturucu skunk maddesi ile hap ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerden 3’ü ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, 5 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek savcılık sorgusuna alındı.

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Eskişehir’de uyuşturucu şüphelileri adliyeye sevk edildi

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