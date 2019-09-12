Eskişehir'de uyuşturucu ticareti şüphelileri adliyede

Ali Naki ERDOĞAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de, polisin uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlediği operasyonda 2 bin 210 adet ecstasy, 137,53 gram skunk, 0,21 gram kokain, 14 sentetik uyuşturucu, hassas terazi ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alındı. Polisteki sorguları tamamlanan şüphelilerden 3'ü, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.
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