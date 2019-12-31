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  4. Eskişehir’de uyuşturucu ticareti şüphelileri adliyede

Eskişehir’de uyuşturucu ticareti şüphelileri adliyede

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2019 10:42 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de polisin uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de polisin uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu sattığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Mahkeme kararıyla 3 eve eş zamanlı baskınlar yapan polis ekipleri 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Evde yapılan aramalarda tavana ve krem kutularına gizlenmiş 743 ecstasy hap, 81 gram metamfetamin, 44,58 gram esrar, 2,40 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 3 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.

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