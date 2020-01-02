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  4. Eskişehir'de uyuşturucu ticareti şüphelisi 3 kişi gözaltına alındı

Eskişehir'de uyuşturucu ticareti şüphelisi 3 kişi gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2020 10:56 | Son Güncelleme

Eskişehir'de uyuşturucu ticareti şüphelisi 3 kişi gözaltına alındı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 3 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine bir eve operasyon düzenledi.

Bu adreste bulunan 6 kişinin üzerinde ve evdeki aramalarda 84,88 gram sentetik uyuşturucu ve 9,43 gram esrar ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şüphelilerden 3'ü, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınarak emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan birinin adliyeye getirilişinde polislerden başını montla örtmesini istemesi dikkati çekti.

Uyuşturucu bulundurdukları ileri sürülen diğer 3 kişi ise hakkında yasal işlem uygulanarak polis tarafından serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir operasyon uyuşturucu

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