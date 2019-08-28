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Eskişehir'de uyuşturucu ticaretine 14 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.08.2019 17:49 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR merkezli 3 ilde, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda, 14 kişi gözaltına alındı.

Eskişehir'de uyuşturucu ticaretine 14 gözaltı

ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR merkezli 3 ilde, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda, 14 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, uyuşturucu madde ile hapların yanı sıra ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu sattığı belirlenen şüphelilere yönelik kent merkezinin yanı sıra İstanbul ve Bursa'da 18 adrese özel harekat ekibi ve drone destekli operasyon düzenledi. Yaklaşık 160 polisin katıldığı operasyonda 14 kişi, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçlamasıyla gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 300 gram metamfetamin, 10 gram skunk, 37 sentetik hap, 1,85 gram bonzai, 3 ruhsatsız tabanca ve 10 fişek ile 2 hassas terazi ele geçirildi. Soruşturma kapsamında, 30 kişi hakkında 'uyuşturucu kullanmak' suçundan işlem yapıldı.

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