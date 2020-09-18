Eskişehir’de uyuşturucuyla mücadele kapsamında 15 şüpheli yakalandı

Eskişehir’de, Narkotim ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirdiği operasyonda 15 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 2’si adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre; İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, sokak satıcılarına yönelik yapılan planlı çalışmalar kapsamında; Zafer, Eskibağlar ve Şirintepe mahallelerinde yapılan eş zamanlı operasyonda Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan 2 şüpheli şahıs yakalandı. Ekipler, operasyon sırasında yakalanan 3 şahsa da Uyuşturucu Madde Bulundurmak veya Kullanmak suçundan yasal işlem yapıldı. Soruşturmalar kapsamında 10 şüpheliye ise, Uyuşturucu Madde Bulundurmak veya Kullanmak suçundan işlem yapıldı.

Ayrıca eş zamanlı operasyon dahil soruşturma kapsamında gerçekleştirilen tüm planlı çalışmada; 286,83 gram gelen esrar, 66,8 gram gelen bonzai, 33,54 gram eroin, 0,37 gram gelen metamfetamin, 53 adet sentetik ecza hap, 8 adet ecstacy, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 23 bin 31 TL para ele geçirildi.

Öte yandan Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem yapılan 2 şüpheli emniyetteki işlemleri akabinde adliyeye sevk edildi.

