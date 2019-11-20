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Eskişehir'de uyuşturucuyla yakalanan iki şüpheli yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 08:52 | Son Güncelleme

Eskişehir'de uyuşturucuyla yakalanan iki şüpheli yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de bir araçta uyuşturucu ele geçirilmesine ilişkin iki şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezi girişinde bir aracı takibe aldı.

Polisleri fark eden zanlılar, araçta bulunan uyuşturucuyu atarak kaçmaya çalıştıkları sırada kovalamaca sonucu yakalandı.

Gözaltına alınan iki şüphelinin bulunduğu araçta yapılan aramalarda 204,3 gram sentetik uyuşturucu ile 5,68 gram genetiği değiştirilmiş esrar (skunk) ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir operasyon uyuşturucu

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