Eskişehir’de yağmur ve dolu etkili oldu (2)

GİRİŞ KATILARI SU BASTI

Eskişehir’de etkili olan sağanak yağmurun ardından Şirintepe Mahallesi’nde birçok apartmanın garaj ya da depo olarak kullanılan giriş katlarını su bastı. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri, su dolan giriş katlarında su tahliyesi çalışması başlattı. Her yağmurda giriş katları su bastığını ifade eden Gülizar Duman, “Saat 16.00 sıralarında aniden yağmur bastırdı. Her sene bu aylarda yağmur yağdığında dere gibi akıyor. Buna önlem almaları gerekiyor, yeter artık. 20 yıllık evimi yıktırıp yenisini yaptım ama çukur olunca sular doluyor. Kaldırımların biraz yükselmesi lazım, Tepebaşından akan suların buraya gelmemesi gerekiyor. O sular buraya gelmezse, evlere sular girmez. Sokaklarımızda ızgara yok. Eşyalarımız zarar gördü” dedi.

Yağışın etkili olduğu sokaklarda itfaiye ekiplerinin su tahliye çalışmaları sürüyor.

YAĞIŞ BİLECİK’TE SELE NEDEDEN OLDU

Bilecik’te etkili olan sağanak yağış günlük yaşamı olumsuz etkilerken, Atatürk Bulvarı’nda sele neden oldu. Cadde üzerindeki birçok işyerini su bastı. Araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti. İşyerini su basanlar, kendi imkanlarıyla boşaltmaya çalıştı.

Cafer ELMAS/BİLECİK,(DHA)-

