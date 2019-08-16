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Eskişehir'de, yanan orman alanında hasar tespit çalışması

YAŞAM HABERLERİ  | 16.08.2019 13:28 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'in Seyitgazi ilçesine bağlı Yapıldak Mahallesi'nde çıkan ve 15 saatte kontrol atına alınan orman yangını, tamamen söndürülürken, Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince karaçam ormanında hasar tespit çalışmalarına başlandı.

Eskişehir'de, yanan orman alanında hasar tespit çalışması

ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR'in Seyitgazi ilçesine bağlı Yapıldak Mahallesi'nde çıkan ve 15 saatte kontrol atına alınan orman yangını, tamamen söndürülürken, Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince karaçam ormanında hasar tespit çalışmalarına başlandı. İlk incelemelere göre, orman yangının, yola yakın tarlaların bulunduğu bölgeden başladığı tespit edildi.
Seyitgazi'nin Yapıldak Mahallesi yakınlarında, önceki gün başlayan orman yangını, yaklaşık 15 saat sonra kontrol altına alınırken, hava destek soğutma çalışmaları da 36 saatin sonunda tamamlandı. Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 30 hektarda etkili olan yangınla ilgili hasar tespit çalışmalarına başlandığını açıkladı. Yangına ilk müdahalenin 20 dakika sonra yapıldığı belirtilen açıklamada, "Yapılan ilk ölçümlerde 30 hektarlık bir alanın etkilendiği yangında, birçok kurum ve civarda yaşayan vatandaşlar canla başla orman teşkilatına yardım etti. Söndürme çalışmalarına 2 helikopter, 15 arazöz, 5 ilk müdahale aracı, 5 su tankeri,7 iş makinesi, 10 teknik elaman, 80 yangın işçisi ve 150 vatandaş katıldı. Büyükşehir ve civar belediyelerin itfaiye araçları da su ikmali yaptı. Yangına 20 dakikada ilk müdahale yapıldı, 15 saatte kontrol altına alındı, 24 saatte söndürüldü ve 36 saatte de soğutma çalışmaları tamamlandı" denildi.
YANGIN, ORMANIN YOLA YAKIN KISMINDAN BAŞLAMIŞ
Eskişehir Orman Bölge Müdürü Vekili İsmet Kıraç ve İşletme Müdürü Doğan Kiras, yanan sahada incelemelerde bulundu. Yanmayan alanların da hesap edilerek, yapılacak hassas ölçüm ile yanan alan miktarının 30 hektarın altına düşeceği kaydedilirken, tüten son ağacın da söndürülmesinin ardından yeterli miktarda nöbetçi ekip bırakılıp, soğutma çalışmalarına son verildi. İlk tespitlere göre, orman yangının, yola yakın olan tarlalardan başlayıp, ormana kadar ilerlediği belirlendi. Yanan ağaçların sahadan çıkarılacağı ve toprağın yeniden fidan dikimine hazır hale getirileceği belirtilirken, Eskişehir Jandarma Komutanlığı ekipleri de yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturmasını sürdürüyor.

FOTOĞRAFLI

Eskişehir'de, yanan orman alanında hasar tespit çalışmasıEskişehir'de, yanan orman alanında hasar tespit çalışmasıEskişehir'de, yanan orman alanında hasar tespit çalışmasıEskişehir'de, yanan orman alanında hasar tespit çalışması

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