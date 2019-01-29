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Eskişehir’de yangın: 7 kişi dumandan etkilendi

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 02:08 | Son Güncelleme

Eskişehir’de 4 katlı bir apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 7 kişi tedavi altına alındı.Alınan bilgiye göre yangın, merkez Şirintepe Mahallesi Yeşilkayalar sokak üzerinde bir apartmanda meydana geldi.

Eskişehir’de 4 katlı bir apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 7 kişi tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre yangın, merkez Şirintepe Mahallesi Yeşilkayalar sokak üzerinde bir apartmanda meydana geldi. Elektrik panosundan çıktığı tahmin edilen yangın sonucunda apartman dumanlar içerisinde kaldı. Alevleri ve dumanı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. Bu esnada apartmandaki dairelerde bulunanların bazıları kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken bazıları da itfaiye ekiplerinin yardımıyla binadan tahliye edildi.

Arkadaşının kedisine koştu
Korku ve paniğe neden olan dumanları gören bir vatandaş da hemen yangının çıktığı binada bulunan arkadaşına ait kediye koştu. 11 aylık kediyi dumanlardan etkilenmemesi için kafese koyarak dışarı çıkaran genç büyük sevinç yaşadı. Dumandan etkilenen biri çocuk, ikisi kadın toplam 7 kişi buradaki ilk müdahalelerinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yangını gören vatandaşlar da büyük panik yaşadıklarını ve hemen itfaiyeye haber verdiklerini anlattı.
Tedavi altına alınanların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Eskişehir’de yangın: 7 kişi dumandan etkilendi

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