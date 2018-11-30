HABER

Eskişehir'de, yayalara yol vermeyen sürücüler uyarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.11.2018 17:53 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de, polis ekipleri, yaya geçitlerinde kent sakinlerine yol vermeyen sürücüleri uyardı.

Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR'de, polis ekipleri, yaya geçitlerinde kent sakinlerine yol vermeyen sürücüleri uyardı. Trafik Denetleme Şubesi Müdür Vekili Emniyet Amiri Zafer Aydın, "Sürücülerin yayalara yol vermesiyle alakalı bilgilendirme yapıyoruz" dedi. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerinin İsmet İnönü Caddesi'nde yaptığı uygulamada, yaya geçidinden geçmek isteyenlere yol vermeyen sürücüler durdurulup, tek tek uyarıldı. Trafik Denetleme Şubesi Müdür Vekili Emniyet Amiri Aydın, yaya geçitlerinde ilk geçiş önceliğinin yayalara ait olduğunu belirterek, "Bugün son kanun değişikliği ile beraber yaya geçitlerinde, kavşak başlangıçlarında, okul geçitlerinde sürücülerin yayalara yol vermesiyle alakalı bilgilendirme faaliyeti yapıyoruz. Vatandaşlarımızın daha da bilinçlendirilmesi anlamında, özellikle yaya geçitlerine yaklaşımlarında hızı azaltarak, yayaların mevcut olması halinde ilk geçiş önceliğinin yayalara vermesi gerekiyor. Verilmemesi halinde de 'Trafik Kanunu'nun 74'üncü maddesine göre 488 liralık idari para cezasının uygulanacağını sürücülere anlatıyoruz" diye konuştu.

PARTNERİnanması güç ama bu fotoğraf tamamen gerçek!İnanması güç ama bu fotoğraf tamamen gerçek!
Nazilli Belediye Başkanı Alıcık, FETÖ davasında hakim karşısına çıktıNazilli Belediye Başkanı Alıcık, FETÖ davasında hakim karşısına çıktı
Minibüsün altında kalan kadını itfaiye kurtardıMinibüsün altında kalan kadını itfaiye kurtardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Pınar Altuğ'dan samimi açıklamalar! Yağmur Atacan ne iş yapıyor?

Pınar Altuğ'dan samimi açıklamalar! Yağmur Atacan ne iş yapıyor?

İşsizlik maaş ve ÖTV ile ilgili önemli değişiklik! AK Parti Meclis'e sundu

İşsizlik maaş ve ÖTV ile ilgili önemli değişiklik! AK Parti Meclis'e sundu

İzmir'de sokak ortasında kadına şiddet kamerada!

İzmir'de sokak ortasında kadına şiddet kamerada!

Tefeci operasyonu! Muhtar, imam ve okul müdürü gözaltında

Tefeci operasyonu! Muhtar, imam ve okul müdürü gözaltında

Polislere fuhuş yaptıran kadın polis yakalandı!

Polislere fuhuş yaptıran kadın polis yakalandı!

Korkunç son! Böyle ölüm ne görüldü ne duyuldu

Korkunç son! Böyle ölüm ne görüldü ne duyuldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Din Kültürü öğretmeninden iğrenç hareket! Kız öğrenciyi odasına çağırıp...

Din Kültürü öğretmeninden iğrenç hareket! Kız öğrenciyi odasına çağırıp...

Tüm Türkiye'nin konuştuğu akademisyenden flaş hamle!

Tüm Türkiye'nin konuştuğu akademisyenden flaş hamle!

Üniversitede rezalet! Etek altı görüntüsünü çekip...

Üniversitede rezalet! Etek altı görüntüsünü çekip...

Felakette ortaya çıktı! Hemen koruma altına alındı

Felakette ortaya çıktı! Hemen koruma altına alındı

Yakalanan dilencinin mal varlığı dudak uçuklattı!

Yakalanan dilencinin mal varlığı dudak uçuklattı!

Baba, 3 kızına kabusu yaşattı! 'Adımız çıkar diye'...

Baba 3 kızına kabusu yaşattı! 'Adımız çıkar diye'...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.