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Eskişehir'de yeni yıl kutlamaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2019 00:27 | Son Güncelleme

Kent halkının yanı sıra Arap turistler ülkelerine özgü şarkılar ve halk oyunlarıyla yeni yıla "merhaba" dedi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de bir araya gelen vatandaşlar ve turistler, yeni yılı büyük bir coşkuyla kutladı.

Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'nde toplanan vatandaşlar ve çeşitli Arap ülkelerinden gelen turistler, saatler gece yarısını gösterdiği anda saniyeleri sayarak yeni yıla "merhaba" dedi. Arap turistler, yöresel halk oyunları ve şarkılarla yeni yılı karşıladı.

İl Emniyet Müdürü Engin Dinç'in koordinasyonunda yürütülen güvenlik önlemleri kapsamında yaklaşık bin 500 polis görev yaptı.

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Eskişehir yeni yıl

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