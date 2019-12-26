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  4. Eskişehir'de yeniden yargılanan cinayet sanığı aynı cezaya çarptırıldı

Eskişehir'de yeniden yargılanan cinayet sanığı aynı cezaya çarptırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2019 16:27 | Son Güncelleme

Eskişehir'de yeniden yargılanan cinayet sanığı aynı cezaya çarptırıldı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde, bir kişinin ölümü, bir kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı kavgayla ilgili yeniden yargılanan sanık, yine 15 yıl hapse mahkum edildi.

Yargıtay tarafından verilen bozma kararının ardından 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasında, tutuklu sanık İsa Ilgın, tutuksuz sanıklar Hüseyin Demir ve Şemsettin Akın, olayda hayatını kaybeden Adem Demir'in yakınları ile taraf avukatları hazır bulundu.

Savunmasını yapan Ilgın, olay günü kime ateş ettiğini bilmediğini ileri sürerek, tahliye ve beraatini istedi.

Tutuksuz sanıklar Demir ve Akın ise olayla ilgilerinin bulunmadığını iddia etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık İsa Ilgın'ın 15 yıl hapsine, diğer iki sanığın ise beraatine hükmetti.

- Olay

Kınık Mahallesi yakınındaki yaylada 26 Kasım 2015'te Adem Demir ile İsa Ilgın, Şemsettin Akın ve Hüseyin Demir arasında "havlayan köpek" nedeniyle tartışma çıkmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine av tüfeğiyle vurulan Demir hayatını kaybetmiş, Ilgın yaralanmıştı. Daha önce yapılan yargılamada Ilgın'a 15 yıl hapis, diğer iki sanık hakkında beraat kararı verilmişti. Adem Demir'in yakınlarının avukatının itirazı üzerine Yargıtay yeniden yargılama kararı vermişti.

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