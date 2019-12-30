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  4. Eskişehir’de yılbaşı öncesi şok uyuşturucu operasyonu

Eskişehir’de yılbaşı öncesi şok uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2019 18:33 | Son Güncelleme

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı. Yılbaşı öncesi yapılan planlı çalışmalarda yüzlerce uyuşturucu hap ve diğer maddeler ele geçirildi.
Alınan bilgilere göre; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, sokak satıcılarına yönelik yapılan planlı çalışma kapsamında, kent merkezinde 3 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Gerçekleşen operasyonda 3 şüpheli şahıs, Uyuşturucu Madde Ticareti yapmak, 2 şüpheli şahıs Uyuşturucu Madde Bulundurmak yada Kullanmak suçu kapsamında yakalandı. Ayrıca soruşturma kapsamında önceki tarihlerde uyuşturucu madde kullanmak suçundan 6 şahsa yasal işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünce, öncelikle gençlerin korunması, sokak satıcılarının yakalanması ve uyuşturucu maddelerin yılbaşından önce piyasaya sürülmesini engellemek amacıyla yapılan eş zamanlı operasyon ve diğer soruşturma kapsamında yapılan tüm planlı çalışmada; 743 adet Extacy Hap, 63,72 gram Metamfetamin maddesi, 44,58 gram Esrar maddesi, 17,58 gram sıvı Metamfetamin maddesi, 2,40 gram Skunk maddesi ele geçirildi.
Öte yandan operasyon kapsamında, 3 şüpheli şahsa Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçu kapsamında yapılırken, 1 şüpheli şahıs ifadesi akabinde serbest bırakıldı. Gözaltına alınan 2 şüpheli ise emniyetteki işlemleri akabinde adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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