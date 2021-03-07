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Eskişehir’de zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

07.03.2021 12:00 | Son Güncelleme:
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Eskişehir’de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Sivrihisar-Eskişehir karayolunun 27’nci kilometresinde Metin D.

Eskişehir’de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Sivrihisar-Eskişehir karayolunun 27’nci kilometresinde Metin D. idaresindeki 26 AAT 239 plakalı araç, lastiğinin patlaması sonucu bariyerlere çarparak yolun ortasına savruldu. Kazayı gören Ali Rıza E. 16 AJR 389 plakalı aracıyla ve Ahmet K. 18 AAC 381 plakalı tırı ile yardım amacıyla yolun sağında durdu. Bu sırada 11 DS 570 plakalı kamyonuyla ilerleyen Mehmet T., direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda bariyerlere çarpan otomobile ve yardım amaçlı duran otomobile ve tıra çarptı. Meydana gelen zincirleme kazada 16 AJR 389 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Yusuf E., 26 AAT 239 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Selfet D. ve 11 DS 570 plakalı kamyonun şoförü Mehmet T. yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından Eskişehir Şehir Hastanesi’ne götürülen yaralılardan Mehmet T., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Cumhuriyet savcısı, olay yeri inceleme ekipleri ve bölge trafik ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kaza hakkındaki soruşturma devam ediyor.

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