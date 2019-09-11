HABER

Eskişehir'deki arkadaş cinayeti davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2019 10:30 | Son Güncelleme

Aralarında çıkan tartışma sırasında arkadaşlarından birini pompalı tüfekle vurarak öldürdükleri iddiasıyla yargılanan, biri tutuklu 4 sanık hakkında mahkeme heyeti kararını verdi - Davada bir sanık beraat ederken, tutuklu sanık Emrah Öztürk "kasten öldürme" suçundan 16 yıl 8 ay, tutuksuz sanık Mahmut Tiren "kasten yaralama" suçundan 10 ay 37 gün ve Kurtuluş Güzelgün ise 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de aralarında çıkan tartışma sırasında arkadaşlarından birini pompalı tüfekle vurarak öldürdükleri iddiasıyla yargılanan, biri tutuklu 4 sanıktan 3'ü, 16 yıl 8 ay ile 6 ay 22 gün arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında, tutuklu sanık Emrah Öztürk (27) ile başka suçlardan tutuklu olan, bu davada ise tutuksuz yargılanan 3 sanık ile maktul Gürbüz Fındık'ın yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu.

Son sözleri sorulan sanıklar, pişman olduklarını dile getirerek, tahliye ve beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Emrah Öztürk'ü "kasten öldürme" suçundan 16 yıl 8 ay hapisle cezalandırdı.

Tutuksuz sanık Mahmut Tiren'e "kasten yaralama" suçundan 10 ay 37 gün, Kurtuluş Güzelgün'e ise aynı suçtan 6 ay 22 gün hapis cezası veren heyet, tutuksuz sanık Sedat Mede'nin beraatine hükmetti.

Eskişehir'de geçen yıl kasımda Şeker Mahallesi Şahane Sokağı'nda bir evde, 28 yaşındaki Gürbüz Fındık ile arkadaşları Emrah Öztürk, Mahmut Tiren, Kurtuluş Güzelgün ve Sedat Mede alkol almış, bir süre sonra aralarında kız meselesi yüzünden kavga çıkmıştı. Emrah Öztürk'ün elindeki pompalı tüfeğin ateş alması sonucunda ağır yaralanan Fındık, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Olayın ardından 4 arkadaştan Öztürk tutuklanmış, diğerlerinin tutuksuz yargılanmasına karar verilmişti.

PARTNER Bırakmayı mutlaka deneyin! Bakın vücudunuz nasıl değişecek Bırakmayı mutlaka deneyin! Bakın vücudunuz nasıl değişecek
Eşiyle birlikte evde turşu işine girdi, siparişlere yetiştiremiyorEşiyle birlikte evde turşu işine girdi, siparişlere yetiştiremiyor
Rus savaş gemisi 'Azov' Çanakkale Boğazı'ndan geçtiRus savaş gemisi 'Azov' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
arkadaş cinayet dava Eskişehir karar

En Çok Okunan Haberler

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Yemekteyiz'le tanınmıştı! MasterChef'ten elendi

Yemekteyiz'le tanınmıştı! MasterChef'ten elendi

Otoyollardaki hız sınırı ile ilgili önemli açıklama!

Otoyollardaki hız sınırı ile ilgili önemli açıklama!

Gri listedeki 'Kava' kod adlı terörist Sezer Işık öldürüldü

Gri listedeki 'Kava' kod adlı terörist Sezer Işık öldürüldü

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

Erdoğan imzaladı! İşte kesin korunacak hassas alanlar

Erdoğan imzaladı! İşte kesin korunacak hassas alanlar

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Park kavgası katliama dönüştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Park kavgası katliama dönüştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İstiklal Caddesi'nde dehşet saçan katilin annesi konuştu! 'Oğlum beni gördüğünde...'

İstiklal Caddesi'nde dehşet saçan katilin annesi konuştu! 'Oğlum beni gördüğünde...'

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Bitlis'te korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Bitlis'te korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Televizyon haberlerinde akıllı işaretler dönemi!

RTÜK duyurdu! Televizyon haberlerinde yeni dönem

Günlük burç yorumları 11 Eylül Çarşamba - Ay, Kova burcunda ilerliyor!

Ay, Kova burcunda ilerliyor!

Van'da 1 PKK'lı ölü, 1 PKK'lı sağ ele geçirildi

Van'da 1 PKK'lı ölü, 1 PKK'lı sağ ele geçirildi

Son dakika! Gri listedeki 'Kava' kod adlı terörist Sezer Işık öldürüldü

Gri listedeki 'Kava' kod adlı terörist Sezer Işık öldürüldü

7 ilde 9 bölge kesin korunacak hassas alan ilan edildi

Erdoğan imzaladı! İşte kesin korunacak hassas alanlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.