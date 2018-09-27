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Eskişehir'deki avukatlık bürosunun bulunduğu binaya silahlı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2018 17:24 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Başsavcılığı: "Emir ve talimatlarımız doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü birimlerince çok yönlü ve hassasiyetle soruşturma işlemlerine devam edilmektedir"

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığından, avukatlık bürosunun bulunduğu binaya silahla ateş edilmesine ilişkin, "Emir ve talimatlarımız doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü birimlerince çok yönlü ve hassasiyetle soruşturma işlemlerine devam edilmektedir." açıklamasında bulunuldu.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 25 Eylül günü saat 04.00-06.00 sularında Akcami Mahallesi'ndeki Eskişehir Barosuna kayıtlı bir avukatlık bürosunun tabelasının bulunduğu binanın panjurunda 5 adet ateşli silah izi bulunması ve iş yerine ait duvara sprey boyayla bazı yazıların yazılması olayıyla ilgili bilgi verilmesi üzerine derhal soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, "Olayın kim ya da kimler tarafından ve ne amaçla yapıldığının tespiti kapsamında, Cumhuriyet Başsavcılığımızın emir ve talimatları doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü birimlerince çok yönlü ve hassasiyetle soruşturma işlemlerine devam olunmaktadır. Gelişmeler hakkında gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

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