Eskişehir'deki cinayet davası

"Tekel bayisinden parasız alkol almaya kalktım. Maktul Ejder bana tekme tokat girişti. Tekel bayi işletmecisinden özür dileyip eve gittik. Belimdeki bıçaktan haberim bile yoktu. Eve gittiğimizde Ejder bana yine vurdu. Yere düştüm. Gerisini bilmiyorum. Alkollüydüm, hatırlamıyorum. Ejder beni zaten evde bıçakladı. Daha öncesinde de tokatlamıştı. Üzerime saldırdı. Bıçaklandıktan sonrasını hatırlamıyorum."

Bir önceki duruşmada cinayetle hiçbir alakasının olmadığını öne sürerek tahliyesini talep eden tutuklu sanık Emre Karakuş, olay günü alkollü olduğunu ileri sürerek, şunları kaydetti:

Sanık Karakuş, olay günü maktul ile aynı evde olduklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Ben hastanede olayın şokundaydım. Sıcağı sıcağına savcılığa çıktım. Bedirhan'ın beni bıçakladığını söyledim. Fakat böyle bir şey olmadı. O gün Ejder bana 'hat almam gerekiyor, üzerine alabilir miyiz?' demişti. Borçları varmış. Benim de nüfus cüzdanım eskiydi. Bu yüzden hat alamadım. Faturasız hat istediğini öğrenince bir telefon bayisinden işlem yaptık ama bu işlem yarım kaldı. Çünkü nüfus cüzdanımdaki seri numaralar gözükmediği için hattı açmayacaklarını biliyordum. Ejder SIM kartı teknik takibe takılmamak için istemiş. Bunu daha sonra cezaevindeyken Ejder'in arkadaşlarından duydum. Uyuşturucudan hapse giren arkadaşları vardı. Ejder'in de adı dosyadaymış ama öldüğü için beyanı alınamamış. Olay günü de evde kavga ettik. Bana saldırdı ve bıçakladı. Bedirhan benim bıçaklandığımı gördü."

Sanıklardan Bedirhan Alkan ise suçsuz olduğunu ileri sürerek, beraatini istedi.

Mahkeme heyeti sanıkların mevcut hallerinin devamına hükmederken, dosyayı karara bağlamak için duruşmayı erteledi.

Büyükdere Mahallesi'ndeki bir evde, geçen yıl haziran ayında çıkan kavgada, bıçakla ağır yaralanan Ejder As, kaldırıldığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde müdahaleye rağmen yaşamını yitirmiş, Bedirhan Alkan ve Emre Karakuş tutuklanmıştı. İlk duruşmada Bedirhan Alkan tahliye edilmişti.

