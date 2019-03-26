Eskişehir'deki cinayet davası

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de bir kişinin tabancayla öldürülmesiyle ilgili haklarında dava açılan iki sanığın yargılanmasına başlandı.

1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasına, tutuklu sanık Cevat Kılıç (43), tutuksuz sanık Yasin Kılıç (34) ile taraf avukatları katıldı.

Sanıklardan Cevat Kılıç, suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Olay günü maktul Mustafa Ulusoy ile buluşmak için sözleştiklerini fakat bu kişinin gelmediğini iddia eden Kılıç, "Mustafa ile buluşup Bozüyük'e kokoreç yemeye gidecektik. Bursa yolunda buluşmak için konuştuk. Evden çıkmadan öne 'Sendeki emanetleri getir, ben arkadaşlarımı alıp geleceğim. Seni orada bekleyecekler, onlara ver' dedi. Benim Mustafa'ya borcum olduğu için silahları ona vermiştim ama dükkanında arama olabileceği için silahlar bende duruyordu." dedi.

Kılıç, gözaltına alındıktan sonra jandarmada farklı ifade verdiğini itiraf etti.

Jandarmaya silahlardan bahsetmediğini belirten Kılıç, "O gün Mustafa gelemeyince ben de eve gittim. Ertesi gün Mustafa'nın kaybolduğunu ve ulaşamadıklarını söylediler. Ben de dükkanına gittim. Sonradan öldüğünü öğrendim. Benim cinayetle hiçbir alakam yok." diye konuştu.