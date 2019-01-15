HABER

Eskişehir'deki cinayet davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2019 13:06 | Son Güncelleme

Mobilya atölyelerine sık sık tiner istemeye gelen uçucu madde bağımlısını yakarak öldürdükleri iddia edilen 2 sanıktan birine 17 yıl 6 ay hapis cezası verildi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de uçucu madde bağımlısı kişiyi üzerine tiner döküp yakarak öldürdükleri iddiasıyla yargılanan 2 sanıktan biri 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı, diğeri ise beraat etti.

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın karar duruşmasında, tutuksuz yargılanan Tacettin Durmaz (41), tutuklu sanık İbrahim İnat (53), maktul Ahmet Çelik'in (41) yakınları ile taraf avukatları hazır bulundu.

Son savunmalarını yapan sanıklar, suçlamaları reddederek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Tacettin Durmaz, tineri kendisinin döktüğünü fakat çakmağı İbrahim İnat'ın yaktığını belirtti.

Mahkeme heyeti, Tacettin Durmaz'ın beraatine hükmederken, İbrahim İnat'ı "nitelikli adam öldürme" suçundan 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Uluönder Mahallesi Baksan Sanayi Sitesi 57. Sokak'ta Eylül 2018'de cesedi bulunan Ahmet Çelik'in yanarak hayatını kaybettiği belirlenmişti. Bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis ekiplerince gözaltına alınan Tacettin Durmaz ve İbrahim İnat tutuklanmıştı. Davanın ilk duruşmasında Tacettin Durmaz tahliye edilmişti.

Herkes akın akın oraya gitti!Herkes akın akın oraya gitti!
Ayağına misina dolanan karabatağı kurtardılarAyağına misina dolanan karabatağı kurtardılar
Denizli'de kar ve yoğun sis ulaşımı olumsuz etkilediDenizli'de kar ve yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cinayet dava Eskişehir

En Çok Okunan Haberler

Olay iddia: Çekilişteki toplarla ilgili görüntülerde...

Olay iddia: Çekilişteki toplarla ilgili görüntülerde...

"CHP'nin İzmir adayı belli oldu" iddiası

"CHP'nin İzmir adayı belli oldu" iddiası

Ve G.Saray'a dev müjde! Tarık Çamdal...

Ve G.Saray'a dev müjde! Tarık Çamdal...

Memurları ilgilendiren haber! Ücretler belli oldu

Memurları ilgilendiren haber! Ücretler belli oldu

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Artık ücretsiz olacak!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Artık ücretsiz olacak!

Son ankette şaşırtan sonuç! 2009'a geriledi

Son ankette şaşırtan sonuç! 2009'a geriledi

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

İzmir'de patlama! Ölü ve yaralılar var

İzmir'de patlama! Ölü ve yaralılar var

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Törene damga vuran diyalog! Erdoğan'dan Sofuoğlu'na...

Törene damga vuran diyalog! Erdoğan'dan Sofuoğlu'na...

Karısının yasak aşkı sonu oldu! Evdeki adamı görünce...

Karısının yasak aşkı sonu oldu! Evdeki adamı görünce...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yaralı flamingo ve yavru baykuşa evinde bakıyor

Yaralı flamingo ve yavru baykuşa evinde bakıyor

Adana'da dehşete düşüren ölüm! 'Biz burada oturmuyoruz, seni kim getirdi buralara...'

Dehşet! 'Biz burada oturmuyoruz, seni kim getirdi buraya'

Eksi 18 derecede durmadan ilerlediler!

Eksi 18 derecede durmadan ilerlediler!

Enes Kanter hakkında kırmızı bülten!

Enes Kanter hakkında kırmızı bülten!

İlahiyatçı Cemil Kılıç görevden uzaklaştırıldı! Açıklamalarıyla gündem yaratmıştı

İlahiyatçı Cemil Kılıç görevden uzaklaştırıldı!

Tunceli'de yoğun kar yağışı! İlçeler görünmüyor

O ilçe kar altında! Binalar bile görünmüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.