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Eskişehir'deki cinayet davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 15:08 | Son Güncelleme

Bir kişinin silahla öldürülmesine ilişkin haklarında dava açılan tutuklu sanıklardan biri müebbet hapis cezasına çarptırıldı, diğeri beraat etti

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de bir kişinin tabancayla öldürülmesiyle ilgili haklarında dava açılan iki sanıktan birine müebbet hapis cezası verildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanık Cevat Kılıç (43), tutuksuz sanık Yasin Kılıç (34) ile taraf avukatları katıldı.

Son sözleri sorulan sanıklardan Cevat Kılıç, suçlamaları reddederek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Olay günü maktul Mustafa Ulusoy ile buluşacaklarını fakat bu kişinin buluşmaya gelmediği yönündeki ifadesini tekrarlayan Kılıç, "Bir önceki duruşmada da söylemiştim. Ben Mustafa ile buluşup Bozüyük'e kokoreç yemeye gidecektim. Bursa yolunda buluşacaktık. Gelmedi. Ben de eve gittim. Ertesi gün Mustafa'nın kaybolduğunu ve ulaşamadıklarını söylediler. Dükkanına gittim. Sonradan öldüğünü öğrendim. Benim cinayetle hiçbir alakam yok." dedi.

Mahkeme heyeti, sanıklardan tutuklu Cevat Kılıç'ı "kasten adam öldürmek" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırırken, tutuksuz sanık Yasin Kılıç'ın ise beraatına hükmetti.

Eskişehir'de geçen yıl Kasım ayında Akarbaşı Mahallesi Şehit Yüzbaşı Tuncay Güngör Caddesi'nde büfe işleten Mustafa Ulusoy (38), Yukarı Söğütönü Mahallesi'ndeki boş bir tarlada aracında ölü bulunmuştu. Eskişehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, ensesinden tabancayla ateş edilerek iki kurşunla öldürüldüğü belirlenen Ulusoy'un katil zanlısı olarak Cevat Kılıç ile akrabası Yasin Kılıç'ı gözaltına almıştı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Cevat Kılıç tutuklanmış, Yasin Kılıç ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

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