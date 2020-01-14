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  4. Eskişehir'deki cinayet güvenlik kamerasında

Eskişehir'deki cinayet güvenlik kamerasında

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 11:44 | Son Güncelleme

Otogarda geçen kasım ayında çıkan kavgayı ayırmak isterken bıçaklanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren otobüs firması çalışanın bıçaklanma anına ilişkin güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, otogarda kavga eden kişileri ayırmak isterken bıçaklanan otobüs firması çalışanının hayatını kaybettiği olaya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, 18 Kasım 2019'da şehirlerarası otobüs terminaline gelen üniversite öğrencileri Özgür D. (20) ve Yılmaz A. (20) ile bir seyahat firmasının görevlisi Ahmet Ö. (29) arasında yaşanan kavga yer aldı.

Sistem üzerinden bilet parasının iade edilmemesi meselesi yüzünden çıktığı belirtilen kavgada tarafları ayırmaya çalışan başka bir otobüs firmasının görevlisi Vahit Ayrım'ın (64) bıçaklanma anı da kayıtlara yansıdı.

Eskişehir'de, 18 Kasım'da üniversite öğrencileri Özgür D. ve Yılmaz A. ile bir seyahat firmasının görevlisi Ahmet Ö. arasındaki tartışmayı ayırmak isteyen Ayrım bıçaklanmış, ağır yaralanan ve sağlık ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Ayrım, kurtarılamamıştı. Otogar polisi tarafından gözaltına alınan katil zanlısı Ahmet Ö. ise emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

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