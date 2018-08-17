Eskişehir'deki DEAŞ operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Özel Harekat Şubesi ekiplerince, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları iddiasıyla 14 Ağustos'ta kent merkezinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, Eskişehir Devlet Hastanesindeki sağlık kontrollerinin ardından Adalet Sarayına getirildi.
Savcılıktaki sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklandı, 3'ü ise yurt dışı yasağı ve adli kontrol kararıyla salıverildi.
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