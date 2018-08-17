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Eskişehir'deki DEAŞ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 15:06 | Son Güncelleme

Adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden biri tutuklandı, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Özel Harekat Şubesi ekiplerince, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları iddiasıyla 14 Ağustos'ta kent merkezinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, Eskişehir Devlet Hastanesindeki sağlık kontrollerinin ardından Adalet Sarayına getirildi.

Savcılıktaki sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklandı, 3'ü ise yurt dışı yasağı ve adli kontrol kararıyla salıverildi.

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Anahtar Kelimeler:
DEAŞ Eskişehir Terör örgütü

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