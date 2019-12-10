Eskişehir'deki DHKP/C davası sanığına 9 yıl 9 ay hapis cezası

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, terör örgütü DHKP/C'ye üye olduğu ve örgütün propagandasını yaptığı iddiasıyla yargılanan sanık hapis cezasına çarptırıldı.

4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, tutuksuz yargılanan Furkan Sevim ile avukatı katıldı.

Son sözleri sorulan sanık, suçlamaları reddederek beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, Sevim'e terör örgütü DHKP/C'ye üye olduğu ve örgütün propagandasını yaptığı gerekçesiyle 9 yıl 9 ay hapis cezası verdi.

