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Eskişehir'deki FETÖ davalarında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 15:31 | Son Güncelleme

Terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan 5 sanıktan 4'üne hapis cezası verildi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan 5 sanıktan 4'ü hapis cezasına çarptırıldı.

Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında, 3 tutuksuz sanık ile avukatları hazır bulundu.

Suçlamaları reddeden sanıklar, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti sanıklardan Kemal Özcan ve Ahmet Aydın'ı "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan 2 yıl 1'er ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, diğer sanığın beraatine hükmetti.

Aynı mahkemedeki bir başka davada ise tutuksuz yargılanan meslekten ihraç edilen polis İsa Akkulak'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay, Müslüm Demir'e ise 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi.

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