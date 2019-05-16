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Eskişehir'deki FETÖ davalarında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2019 14:56 | Son Güncelleme

Terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan 2 sanığa hapis cezası verildi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan 2 sanık hapis cezasına çarptırıldı.

Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında, FETÖ'nün sözde il yapılanmasında görevli olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan sanık Zehra Ç. ile avukatı hazır bulundu.

Suçlamaları reddederek beraat talebinde bulunan sanık, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapisle cezalandırıldı.

Aynı mahkemedeki bir başka duruşmada ise tutuksuz sanık Hamide E'ye aynı suçtan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

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