HABER

Eskişehir'deki FETÖ davalarında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2019 11:53 | Son Güncelleme

Terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan iki sanığa hapis cezası verildi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan iki sanık hapis cezasına çarptırıldı.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında, Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde (ESOGÜ) örgütün sözde "öğrenci sorumlusu" olduğu öne sürülen tutuksuz sanık Ali Turgut ile avukatı hazır bulundu.

Suçlamaları reddederek beraat talebinde bulunan sanık, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırıldı.

Aynı mahkemedeki başka bir davada ise Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde subay olarak görev yapan tutuksuz sanık Furkan Bayram, "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan 1 yıl 8 ay hapse mahkum edildi.

Kaçmak için çok uğraştı ama... Vahşi doğanın acımasız yüzü Kaçmak için çok uğraştı ama... Vahşi doğanın acımasız yüzü
Memur-Sen Başkanı Yalçın: "Rehavet, felaketi de beraberinde getirir"Memur-Sen Başkanı Yalçın: "Rehavet, felaketi de beraberinde getirir"
Elazığ'da çatışma: 2 PKK'lı öldürüldüElazığ'da çatışma: 2 PKK'lı öldürüldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dava Eskişehir FETÖ karar

En Çok Okunan Haberler

İngiliz basınından flaş iddia: May'in istifa etmesi bekleniyor!

İngiliz basınından flaş iddia: May'in istifa etmesi bekleniyor!

Bakan Soylu, 'aç kalacaklar' demişti! İşte detaylar...

Bakan Soylu, 'aç kalacaklar' demişti! İşte detaylar...

Turabi şampiyon oldu! Kazandığı para...

Turabi şampiyon oldu! Kazandığı para...

Bakan'dan uyarı! 2 bin TL cezası var

Bakan'dan uyarı! 2 bin TL cezası var

Tunceli Belediyesi'nden tartışma yaratan karar!

Tunceli Belediyesi'nden tartışma yaratan karar!

Skandal tasarı kabul edildi: Türkiye çıkarılsın!

Skandal tasarı kabul edildi: Türkiye çıkarılsın!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Denizde parlayan cisim bulunmuştu! Bu kez de...

Denizde parlayan cisim bulunmuştu! Bu kez de...

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama!

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Elazığ'da 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Elazığ'da 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Elazığ'da çatışma: 2 PKK'lı öldürüldü

Elazığ'da çatışma: 2 PKK'lı öldürüldü

Halıya sarıp kaçırdılar, çıplak fotoğraflarını çekip şantaj yaptılar

Halıya sarıp kaçırdılar, çıplak fotoğraflarını çekip...

Ümraniye Cezaevi'ne yangın ihbarı!

Ümraniye Cezaevi'ne yangın ihbarı!

Son dakika: FETÖ'nün futbol yapılanması davasında flaş gelişme!

FETÖ'nün futbol yapılanması davasında flaş gelişme!

Yatarken baş ucuna koydukları cep telefonu bomba gibi patladı

Baş ucuna koydukları cep telefonu bomba gibi patladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.