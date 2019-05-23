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Eskişehir'deki FETÖ davalarında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2019 14:29 | Son Güncelleme

Terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan iki sanığa hapis cezası verildi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan iki sanık hapis cezasına çarptırıldı.

4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, örgüte ait kapatılan okullarda görev yapan ve gizli haberleşme programı "ByLock" kullanan tutuksuz sanık Arzu Ecevit ile avukatı katıldı.

Suçlamaları reddeden sanık, tespit edilen ByLock programını ise kendisinin yüklemediğini öne sürdü.

Mahkeme heyeti, Arzu Ecevit'i "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapisle cezalandırdı.

Aynı mahkemedeki başka bir davada ise tutuksuz sanık Müslüm Aktan, "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan 2 yıl 1 ay hapse mahkum edildi.

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