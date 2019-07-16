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Eskişehir'deki FETÖ davalarında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 12:15 | Son Güncelleme

Terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan 3 sanığa hapis cezası verildi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan 3 sanık hapis cezasına çarptırıldı.

4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, örgütün sözde Eskişehir'deki öğrencilerden sorumlu abisi olduğu iddia edilen tutuklu sanık Mücahit Eren ile avukatı katıldı.

Suçlamaları reddeden sanık, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, Mücahit Eren'e "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası verdi.

Aynı mahkeme yargılanan tutuklu sanık Soner Kısa, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme sanığın tahliyesine hükmetti.

Öte yandan 2. Ağır Ceza Mahkemesinde gizli haberleşme programı "ByLock" programını kullandığı iddiasıyla tutuklu yargılanan Ömer Örs'e 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

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