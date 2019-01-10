Eskişehir'deki FETÖ davasında karar

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan Afganistan uyruklu sanığa 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi.

4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında, tutuksuz sanık Saıd Agha S. ile avukatı hazır bulundu.

Örgütün kendisini ucuz ev vaadiyle kandırdığını, imkanı olmadığı için FETÖ'nün evlerinde kaldığını anlatan sanık, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanığı etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandırarak 2 yıl 1 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

