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Eskişehir'deki FETÖ davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 14:14 | Son Güncelleme

Terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan 8 sanıktan 6'sı hapis cezasına çarptırıldı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan 8 sanıktan 6'sına hapis cezası verildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, örgütün il yapılanmasında bulundukları öne sürülen tutuklu sanıklar Hazal Pelik, Oğuz Oral, Serdal Noğay ve Türkan Alemdar ile 4 tutuksuz sanık ve avukatları katıldı.

Son sözleri sorulan sanıklar, suçlamaları reddederek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Türkan Alemdar'ı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Tutuklu sanıklardan Hazal Pelik, Oğuz Oral ve Serdal Noğay'ı 6 yıl 3'er ay hapse mahkum eden heyet, tutuksuz sanıklardan Devlet Bakaç ve Osman Topbaş'ı da 6 yıl 3'er ay hapisle cezalandırdı.

Davada yargılanan diğer tutuksuz iki sanık ise beraat etti.

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