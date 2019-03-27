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Eskişehir'deki FETÖ davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2019 10:05 | Son Güncelleme

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan 4 sanık, 2 yıl 1 ay ile 6 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan 4 sanığa hapis cezası verildi.

Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, örgütün emniyet yapılanmasında yer alan 4 tutuksuz sanık ile avukatları katıldı.

Suçlamaları reddeden sanıklar, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Hasan V'yi "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Ferhat Ö'ye 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası veren heyet, Oğuz K. ve Naim D'yi ise 2 yıl birer ay hapis cezasına mahkum etti.

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dava emniyet yapılanması Eskişehir FETÖ

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