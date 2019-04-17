HABER

Eskişehir'deki FETÖ davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 13:42 | Son Güncelleme

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan 6 sanıktan 4'ü, 2 yıl 1 ay ila 6 yıl 3 ay hapis cezalarına çarptırıldı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan 6 sanıktan 4'üne 2 yıl 1 ay ile 6 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.

Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, terör örgütünün hava kuvvetleri yapılanmasında yer alan tutuksuz 6 sanık ile avukatları katıldı.

Suçlamaları reddeden sanıklar, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıklardan C.H. ve H.E'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay, M.C'yi 3 yıl 1 ay 15 gün, R.Y'yi ise 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı. Diğer iki sanık ise beraat etti.

Erkekler anlattı: Kadınların yatak odasında yaptığı en büyük 10 seks hatası Erkekler anlattı: Kadınların yatak odasında yaptığı en büyük 10 seks hatası
Tuzla'da tersanede gemi yangınıTuzla'da tersanede gemi yangını
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde hareketlilik!Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde hareketlilik!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dava Eskişehir FETÖ karar

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım bir arada!

Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım bir arada!

Son dakika: CHP'den İstanbul seçimleri hakkında son açıklama

Son dakika: CHP'den İstanbul seçimleri hakkında son açıklama

Ronaldo tarihe geçti! Sosyal medya sallandı

Ronaldo tarihe geçti! Sosyal medya sallandı

Acun'dan F.Bahçe müjdesi! Açıkladı

Acun'dan F.Bahçe müjdesi! Açıkladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi binasında 'retina taramalı' oda

Ankara Büyükşehir Belediyesi binasında 'retina taramalı' oda

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Seçim sistemimiz güvenli

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Seçim sistemimiz güvenli

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Kafa kafaya çarpıştılar! Feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Kafa kafaya çarpıştılar! Feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Son dakika: Malatya'da deprem

Son dakika: Malatya'da deprem

Maltepe'de oy sayımı durduruldu!

Maltepe'de oy sayımı durduruldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sosyal deneyde kadından şoke eden teklif!

Sosyal deneyde kadından şoke eden teklif!

Tuzla'da tersanede gemi yangını! Ekipler sevk edildi

Tuzla'da tersanede gemi yangını

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde hareketlilik!

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde hareketlilik!

Rabia Naz Vatan soruşturmasında yeni gelişme!

Rabia Naz Vatan soruşturmasında yeni gelişme!

'Doğu'nun Çukurova'sı' kuşlarla cıvıl cıvıl

'Doğu'nun Çukurova'sı' kuşlarla cıvıl cıvıl

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' önlemi

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' önlemi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.