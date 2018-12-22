Eskişehir'deki FETÖ operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Eskişehir Tren Garı'nda "terör örgütü üyeliği" suçundan gözaltına alınan ve meslekten ihraç edilen doktor Reşat A'nın, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.
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