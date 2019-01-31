Eskişehir'deki FETÖ operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden ikisi tutuklandı.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince dün kent merkezinde saklandıkları evde yakalanan zanlılardan Z.T. ve F.T, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.
Savcılıktaki sorguları tamamlanan iki şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Diğer şüpheli R.İ'nin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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