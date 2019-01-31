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Eskişehir'deki FETÖ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 15:41 | Son Güncelleme

ByLock kullanıcısı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan zanlılardan ikisi tutuklandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden ikisi tutuklandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince dün kent merkezinde saklandıkları evde yakalanan zanlılardan Z.T. ve F.T, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

Savcılıktaki sorguları tamamlanan iki şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Diğer şüpheli R.İ'nin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir FETÖ operasyon

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