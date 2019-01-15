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Eskişehir'deki FETÖ'nün askeri yapılanması davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2019 17:19 | Son Güncelleme

Terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla haklarında dava açılan 16 sanıktan 14'üne 2 yıl 1 ay ila 6 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezaları verildi - Mahkeme heyeti iki sanığın beraatına hükmetti

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) askeri yapılanması soruşturması kapsamında 16 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, aralarında subay ve astsubayların da bulunduğu 16 tutuksuz sanık ile avukatları katıldı.

Sanıklar, haklarındaki suçlamaları reddederek beraat talebinde bulundu.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan Ahmet T, Hacı İ.Ö, İsmail Ç, Mehmet K, Murat K, Sabri K.K. ve Şentürk S'yi 2 yıl 1'er ay hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme heyeti, aynı suçtan Ali Kemal Y, Halil D, Harun D, İbrahim E, Sabri Ş, Ümit T. ve Yusuf Ç'ye 6 yıl 3'er ay hapis cezası, 2 sanığın ise beraatına karar verdi.

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Anahtar Kelimeler:
dava Eskişehir FETÖ

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